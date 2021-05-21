Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son iki senede mali açıdan büyük yol aldıklarını söyledi. Gelir gider dengesini sağlayan bir kulüp hâline geldiklerini söyleyen Ağaoğlu “İnsanları beklenti içine sokmak istiyorlar ama doğru bildiklerimizden şaşmayacağız. Geçmişte olsa borçlanalım, nasıl olsa ödenir zihniyeti vardı. Bunu aştık. Fenerbahçe ve Galatasaray 90’ar milyon avro ile mücadele ettiler. Trabzonspor ise 20 milyon avroya takım kurdu” dedi.

Tavan ücret belli

Oyuncuya tavan ücreti 1,5 milyon avro olarak belirlediklerini hatırlatan Ağaoğlu “Ücret dengesizliği olduğu zaman bütünlüğü bozarsınız. İlk dönemlerde görüştüğümüz oyuncular bizden banka garantisi isterdi. Şimdi Trabzonspor İtalya’da Gervinho, Peres gibi oyuncularla konuşuyor. Bunlar sıradan oyuncular değil. Pazarlık yapıyoruz ama ‘paramızı alır mıyız’ diye tek soru gelmiyor. Finansal açıdan en prestijli kulüp Trabzonspor’dur” ifadelerini kullandı. KANSERİ ATLATTI

Sol Bamba bomba gibi

Bir dönem Trabzonspor’da da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Sol Bamba, lenf kanseri hastalığını atlattığını duyurdu. İngiltere Championship ekibi Cardiff City’de görev yapan 36 yaşındaki savunma oyuncusu, “Umarım yakında tekrar sahada görüşürüz” ifadelerini kullandı.

UĞURCAN İÇİN

Bekle gör politikası

Transferde Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olan Trabzonspor’un 1 numarası Uğurcan Çakır için yönetim, gelecek en iyi teklife göre hareket edecek. 20 milyon avroya yakın yüksek seviyede teklifler gelmezse Uğurcan gelecek sezon da bordo mavili takımın kalesini koruyacak.