Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Millî Takım'ın ilk etap çalışmaları için Antalya'ya gelen millî futbolcular Halil Dervişoğlu ve Abdülkadir Ömür, turnuvada başarılı bir sonuç elde edeceklerine inandıklarını söyledi. Ay yıldızlı takımın aday kadrosunda yer aldığı için gururlu olduğunu aktaran Halil Dervişoğlu, "Elimden geleni vereceğim. İnşallah bu yolda uzun yıllar devam edeceğiz. Çok mutluyum. İyi bir takımız ve iyi sonuçlar alacağız" diye konuştu.

Harika jenerasyon

Sakatlığını atlatan Abdülkadir Ömür de başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylerken "Güzel bir ekibimiz var. İnşallah her şey güzel başlar ve her şey güzel biter. Genç ve iyi bir kadroya sahibiz. Başarılı olmamak için bir sebep yok" dedi. Gruptaki rakipleri de değerlendiren genç oyuncu "Zor bir grup gibi gözüküyor ama Türk Millî Takımı da gayet güçlü bir takım. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Bunun üstesinden gelebilecek bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyoruz" sözlerini kullandı.

Onlarla gurur duyuyorum

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le ilgili konuşan Abdülkadir, "Hepsi benim ağabeyim, başarılarıyla gurur duyuyorum. Şampiyonluk yarışını bütün dünya izliyor. İnşallah şampiyon da olurlar" dedi.