Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanarya’da transfer hareketliliği söz konusu. Başkan Ali Koç önceki gün yeniden aday olduğunu belirtip ‘hodri meydan’ derken Avrupa’dan da transfer iddiaları geliyor. Geçen sezon kadrosuna 22 oyuncu katarak bu alanda ‘şampiyon’ olan ve yeni sezonda da takviyeler için kolları sıvayan sarı lacivertlilerde bir orta saha bir de sağ bek iddiası gündemde. La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre Kanarya, Karagümrük forması giyen Milan’ın eski orta sahası Lucas Biglia için devrede. Otuz beş yaşındaki oyuncu için iki senelik mukavele düşünülüyor.

Sörloth’a ‘gel’ çağrısı

Bir diğer gelişme ise sağ bek konusunda. Bu bölgeye takviye düşünen Fenerbahçe yönetimi, Napoli’den Elseid Hysaj’ı transfer etmek istiyor. Güncel piyasa değeri 14 milyon avro olan 27 yaşındaki Arnavut oyuncunun mukavelesinin bitecek olması büyük avantaj. Geçelim hücum hattındaki taraftarın gönlünde yatan oyuncuya... Bir önceki sezon Trabzonspor forması giyen ve Leipzig’e rekor ücretle giden Alexander Sörloth, sarı lacivertli camianın takımda görmek istediği isimlerden. Ki bu konuda sosyal medyadan yapılan çağrı gündemin ilk sıralarında.

36’LIK OYUNCU BEKLEMEDE

Gökhan Gönül bir yıl daha istiyor

∂ Fenerbahçe ile mukavelesi biten ve durumu belirsizliğini koruyan Gökhan Gönül, bir yıl daha sarı lacivertli formayı giymek istiyor. Yönetim cephesinden ise tecrübeli oyuncuya bir bildirim yapılmadı. Dönem dönem sakatlanan 36 yaşındaki isim ise beklemede.

YENİ HOCA EL SIKIŞMIŞ!

İspanyollar “Bordalas” dedi

∂ Sarı lacivertlilerde teknik direktör belirsizliği sürüyor. Emre Belözoğlu göreve devam etmek isterken yönetimin Getafe’nin hocası Jose Bordalas ile ilgilendiği yazılıyor. Hatta İspanyol basınına göre Fenerbahçe, 57 yaşındaki teknik adamla el sıkışmış görünüyor.

“Tam bize göre!”

Leipzig ile 2025’e kadar mukavelesi bulunan Sörloth geçen sezon fazla süre alamadı. Toplam 36 maçta oynayan Norveçli forvet takımına altı gol ve üç asistlik bir katkı sağladı. Fenerbahçe taraftarı yeniden Sosa ile buluşmasını çok istediği Sörloth’un Mesut Özil’li kadroda çok iyi işler yapacağı görüşünde.