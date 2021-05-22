Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım, EURO 2020 hazırlıklarını Antalya’da sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalya ile oynayacakları açılış maçının önemine değinen Güneş hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi. Grubu değerlendiren başarılı çalıştırıcı “En zoru İtalya ile oynayacağımız ilk maç. İyi başlamak çok önemli. İsviçre daha iyi görünmesine rağmen Galler de sürpriz yapabilir. Hepsine karşı dikkatli olacağız. Hedefimiz gruptan çıkmak, bunun için de asla vazgeçmememiz lazım” dedi.

Oyuncu göndermeliyiz

Şenol Hoca, Almanya’da sergilediği performansla gündeme gelen ancak millî takım kadrosunda yer almayan Serdar Dursun’u ileride değerlendirebileceklerini söylerken “Kenan Karaman’ı kullandığımız için ‘Burak’tan sonra Kenan mı Serdar mı?’ derseniz Kenan’ı düşünüyorum. Serdar belki ileride konuşulabilir. Geniş bir rotasyona sahibiz. İyi kalecilerimiz var. Trabzonspor belki Uğurcan’ı satacak. Her mevkiden oyuncuların Avrupa’ya gitmesini istiyorum. Daha fazla sayıda oyuncu üretmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Mutluluğu hak ettiler

∂ Aday kadroya davet edilmeyen bazı oyuncuların tepki göstermesiyle ilgili Şenol Güneş, “Burada olmayan oyuncunun üzülmesini normal karşılarım ama davranışında çirkinlik varsa bunu yakıştırmam. Kendi karakteridir. Sitemini yapacağına, işini daha iyi yapsın. Burak’ı bazen çağırdım ama süre vermedim. Kimseyi sevdiğim için oynatmadım. İşini iyi yaptığı için oynattım” diye konuştu. Lille’deki oyuncularla ilgili de Güneş “Bütün Türkiye onları takip ediyor. Burak, Yusuf ve Zeki şampiyon olmayı hak etti” dedi.