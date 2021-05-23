Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin gruptan çıkacağına inandıklarını ifade eden oyuncular, “Ülkemizi gururlandırmak istiyoruz” dedi. Kendi performanslarının rakiplerden daha çok belirleyici olacağını söyleyen Dorukhan, “Hollanda ve Fransa maçlarında da gördük. O gün iyiysek rakibin bir önemi kalmıyor. Gruptan çıkacağız” dedi.

Rüya gibi sezon

Arka arkaya yaşadığı şampiyonlukların ardından millî takımdan davet almasının kendisi için rüya gibi olduğunu söyleyen 20 yaşındaki Rıdvan Yılmaz da “Hayallerimi gerçekleştirdim. Sezon bitti. Artık millî takıma odaklandık. Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Şenol Hoca ile çok iyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Uzun yıllar hem Beşiktaş’a hem de millî takıma hizmet etmek istiyorum. İnşallah daha nice başarılar yaşarım” diye konuştu.