Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Dile kolay 20 senedir Fatih Terim ile birlikte çalışan ve 16 yıldır iletişim koordinatörlüğünü yapan Aslı İşliel Kaşeler, yaklaşık 40 gün önce kendi isteğiyle görevinden istifa etti. Uzun süredir Terim’in en yakınında bulunan isimlerden olan Kaşeler, Mustafa Cengiz’in basın toplantısının ardından sosyal medya platformun Twitch üzerinden Ahmet Tirali ile yaptığı söyleşide özellikle son üç yılın ardından olayların nasıl bu boyuta geldiğini detaylandırdı… İşte Kaşeler’in ağzından Cengiz-Terim gerginliği ve son dönemde Galatasaray’da yaşananlar…

HAKKINI HELAL ETMEZ

∂ “Özellikle son üç senemiz çok zorlu geçti. Galatasaray’da iki sene çalışmak başka bir yerde dört seneye çalışmaya bedel. Galatasaraylı olan herkesin Mustafa Cengiz’in basın toplantısından rahatsız olduğunu düşünüyorum. Hoca, o toplantının mimarlarına hakkını helal etmemiştir. Ama buraya gelene kadar çok şey var. Sayın Cengiz ilk seçildiğinde Florya’ya geldi. Kamptaydık ertesi gün maçımız vardı. Oyuncularla toplantı yapmak istediğini söyledi. Toplantının içeriğinden sonra ‘İşimiz var, bizi zor bir süreç bekliyor’ diye düşündüm.”

TARAFTAR İÇİN KALDI

∂ “Liseli-lisesiz uçurumu son üç senede oluştu, aynı şey Florya-yönetim arasında da oldu. Yönetim Florya’ya harcadığı eforu TFF’ye, hakemlere sarf etmedi. Fatih Terim’i, Mustafa Cengiz getirmedi! Geçen sene Cengiz’in toplantısı, Fatih Terim için istifa sebebiydi. Kalmasının tek sebebi, taraftara verdiği sözdü. Hoca’nın sözleşmesi 2+3 yıllıkmış. 31 Mayıs’tan sonra hukuki olarak sözleşmesi uzamayacak. Futbolculara borç yok dendi. Ama ne kadar geriden geldiği belli değil. Fatih Hoca, Cengiz’in toplantısından sonra ‘Allah şifa versin’ demiştir.”

BELHANDA KIRIK ÇENEYLE OYNADI

“Şampiyon olduk, kupalar aldık. Ertesi günü bile mutlu olamadık. Hep karşımıza bir şeyler geldi. Kimsenin kimseyle arası iyi olmadı, herkesin herkesi idare ettiği bir dönem oldu. Belhanda çenesi kırıkken ameliyat riskine rağmen Fenerbahçe maçına çıktı. Haksızlık edildi. Florya’nın taraftar hesaplarını yönettiğine inandırmışlar, çok günahımıza girdiler. Gomis sözleşme yenilmek istiyordu, çok daha yüksek bir talebi vardı. Hoca kulübe para kazandıracak diye alınabilecek oyuncular listesini verip gidişine şartlı izin verdi.

İSTEDİKLERİ ALINMADI

∂ “Ndiaye transferinde tokat yedik. Ozan Kabak’tan tutun Falcao’ya kadar transfer de bu zorlu sürecin bir parçasıydı. Ozan için de Hoca şartlı izin vermişti. Yönetimle hoca arasında hep liste verdi vermedi diye komik şeyler dolaştı. Hoca tarafından transferler altı ay, bir yıl önceden planlanır. Ama biz 48 saat kala mecbur kalarak Diagne’yi transfer etmek zorunda kaldık. Ondan önce yarım sezon forvetsiz oynamıştık. Bugüne kadar hocanın adını listeye yazıp da alınabilen oyuncu sayısı yarı yarıya bile değil! Bu konu fiyatla alakalı değil.