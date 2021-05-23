Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Şampiyon Beşiktaş için bu sezon en önemli transferler kendi içinde olacak. Siyah beyazlılarda herkes Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Vincent Aboubakar'ın gelecek sezon da siyah beyazlı formayı giymesini istiyor. İlk müjdeli haber Valentin Rosier'den geldi. Camiada transferdeki başarılarıyla bilinen yönetici Erdal Torunoğulları, Fransız oyuncunun işini şipşak halletti. Geçen sezon Sporting Lizbon'dan kiralanan ve taraftarın sevgilisi hâline gelen 24 yaşındaki oyuncunun öncelikle bonservisinin alınması hedefleniyordu. Ancak Portekiz kulübünün bonservis ücretini çok yüksek tutması ve indirime yanaşmaması üzerine bu defa kiralama pazarlığı başladı.

Opsiyon seneye

Portekizli yöneticiler, Rosier'i kiralamak istemediklerini ancak oyuncunun mutluluğunun kendileri için de ön planda olduğunu belirttiler. Beşiktaş'ta çok mutlu olan Fransız oyuncunun bir yıl daha kiralanması konusunda el sıkışıldı. Geçen sezonki anlaşmada olmayan satın alma opsiyonu ise bu defa sözleşmeye eklenecek. Beşiktaş gelecek sezon Rosier'i almak isterse 7 milyon avroyu kasasından çıkarmak mecburiyetinde kalacak. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi satın alma opsiyonlarını gelecek sezon sonunda kullanma stratejisi izleyecek. Bunun için de bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da elde edilecek başarıların gelirleri belirleyici olacak.

Çifte kupa beklemiyordum

Beşiktaş’ın Atletico Madrid’ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Francisco Montero, çift kupalı sezonu İhlas Haber Ajansı’na değerlendirdi: Çok mutlu ve gururluyum. Bu sezon iki kupa kazanacağımızı beklemiyordum. Hem bireysel hem de takım olarak gösterdiğimiz başarı takdire şayan.