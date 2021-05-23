Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi heyecanı Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gaziantep'te yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açılışını yaptığı organizasyon birbirinden heyecanlı maçlara sahne oldu. Ampute Şampiyonları Lig finalinde Şahinbey Ampute ile Polonya'nın Legia Varşova takımı karşılaştı. Büyük bir heyecana sahne olan zorlu maçı Fatih Şentürk (2) ve Kudrat'ın golleriyle 3-1 kazanan Şahinbey Ampute tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

BÜYÜK GURUR

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğun kazanılmasının ardından Şahinbey Ampute futbolcuları, teknik kadrosu ve yönetimi büyük sevinç yaşadı. Açıklamalarda bulunan futbolcular Rahmi Özcan, Fatih Şentürk, Teknik Direktör Halil İbrahim Köprülü, Başkan Cuma Güzel ve Onursal Başkan Mehmet Tahmazoğlu şampiyonluk için mutlu olduklarını ifade etti. Ardından Şahinbey Ampute, karşılaşma sonrası düzenlenen tören ile madalyalarını ve kupasını aldı. Kupayı kaldıran futbolcular ise büyük bir sevinç yaşadı. Şampiyona, kupa töreni sonrası yapılan kapanış seremonisi ile son buldu.