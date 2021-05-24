Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Ligue 1’de, Lille formasıyla şampiyonluğa ulaşan Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz büyük coşku yaşadı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, "Çok gururluyuz. Fransa'da şampiyon olduk. Canım ülkeme, güzel ülkeme selamlarımı iletiyorum. Bize 'Bizim Çocuklar' dediniz, hep destek oldunuz, dua ettiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Çok şükür mahcup olmadık. Çok teşekkür ederiz. Herkese selamlar" dedi.

Deneyimli futbolcu, şampiyonluğun ardından sahada annesini arayıp coşkusunu onunla paylaşırken gözyaşlarını tutamadı.