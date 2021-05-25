Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, D-Smart’ta siyah beyazlı kulübün gündemine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte Çebi’nin röportajından satır başları: “Benim enerjim yok, buraya kadar söyleminden sonra Abdullah Avcı ile yolları ayırmaya karar verdik. ‘Beni dert etmeyin’ dedi, sonra UÇK’nın kararı çıktı. Sağlıklı bir karar değil... Sergen Yalçın’ı çok seviyorum. Hoca’mızla devam edeceğiz. Problem olmaz. Tatil yapsın, dinlensin, onun da farklı bir düşüncede olduğunu sanmıyorum...”

Şu an limitimiz yok

“Kadroyu teknik adamlar dizayn ederler. Mevcut olanı korumak ilk planımız. Kulübün yaşayabilmesi için prensiplerimden vazgeçmeyeceğim. Ghezzal’i son dakikada motor kurye ile yetiştirdik, kimse vazgeçilmez değildir… Krediler sebebiyle limitler ve lisans yönetmeliği var. Şu anda limitimiz yok. Maradona mezardan çıkıp gelse lisans alamayız. Aboubakar’ı seviyorum ama duygularımla hareket etmemeliyim. Bilerek oynamadı diye bir durum söz konusu değil. Bize iki sağlıklı santrfor lazım…”

YÖNETİM ‘DEVAM’ DEDİ

Atiba ile bir yıl daha

Beşiktaş’ın ihtiyar delikanlısı 38’lik Atiba, bir yıl daha takımda kalacak. Siyah beyazlı yönetim önümüzdeki günlerde Kanadalıya yeni sözleşme teklif edecek. Sergen Yalçın’ın da onayını alan yönetim, Atiba ile performansa dayalı şartlar olan bir sözleşme imzalayacak.