Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili taraftarların merak ettiği transferler hakkında konuştu. Cornelius defterinin kapandığını söyleyen Ağaoğlu, "Oyuncunun istediği ücret Trabzonspor'un karşılayabileceği bir ücret değil. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Kimse bizim adımıza hesap yapmasın. Trabzonspor sabit gelirleri az olan bir kulüp. İstanbul kulüplerine oranla gelirimiz 5'te 1. Transfer haberleri, yakıştırmalar falan yaparken ona göre yapmak lazım" dedi.

Onay vermeliler

"Sörloth'un önümüzdeki yıl kiralanmasına ya da satışına diyelim Leipzig onay verdi. Gelen teklifi önce bize iletmek zorundalar. Hâlâ 3-4 kulüp istiyor deniyorsa muhtemelen farklı amaçlar için söyleniyor" diyen Ağaoğlu, "O gün ifade ettiğim şu bunun kararını Leipzig verecek. Ondan sonra süreç yürür. Trabzonspor'a mı gelir, yoksa İspanya veya başka bir yere mi gider, bakılır" vurgusu yaparken, kulübe Ekuban için resmî bir teklif gelmediğini sözlerine ekledi.