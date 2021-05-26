Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da seçim hareketliliği tekrar başladı. Adaylardan Metin Öztürk, Divan Kuruluna evraklarını teslim eden ilk isim oldu. “Galatasaray için hayırlısı olsun” diyen Öztürk, “İkinci başkanımız (Abdurrahim Albayrak) 29 Mayıs’taki seçime girmeyeceğini söylüyordu şimdi girecek gibi görünüyor. O tarih için bize 200 milyon liralık bir sıcak paraya ihtiyaç olduğu söylenmişti. Şimdi 400’e ihtiyaç varsa 400’ümüz hazır. Galatasaray için ne gerekiyorsa yaparız. Cebimizdeki son kuruşu vermeye geliyoruz” dedi.

Devler Ligi hayal olur

“G.Saray'ın seçimi 19 Haziran'da olacak. Bu net tarihtir’’ diyen Metin Öztürk, “20 Temmuz'daki kampa futbolcularımızı yetiştirmek amacındayız. Kiralıklar ve sözleşmesi bitenler gitti. Şu anda hocamız yok. Biz gelir gelmez kolları sıvayıp, hocamızı (Fatih Terim) göreve davet edeceğiz. Futbolcuları kampa yetiştiremezseniz şampiyonluk da hayal, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak da hayal. Galatasaray için ne gerekirse bir an önce yapılacak” dedi. Öztürk, özetle maddi ve manevi olarak göreve hazır olduklarını söyledi.

Fatih Hoca ne derse o!

G.Saray’da 19 Haziran’da yapılacak seçimlerde Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi’den sonra İbrahim Özdemir de adaylığını açıkladı ve sayı beşe çıktı. Özdemir ‘Terim’in seçim malzemesi yapılmasına karşıyım. Kazanırsak hocayla oturup konuşacağız. Onun tavsiyesi doğrultusunda ve bütçe çerçevesinde transferleri yapacağız’ dedi.

Terim benim için şanstı

Sezonu Galatasaray’da kiralık olarak geçiren Gedson Fernandes, Portekiz U-21 takımında verdiği röportajda “Şampiyonluğa ulaşamadığımız için sinirim bozuldu. Kariyerimde Fatih Terim gibi önemli bir isimle çalışmış olmak benim için çok anlamlıydı. Henüz önümüzdeki sezon nerede oynayacağımı ben de bilmiyorum” dedi. Sarı kırmızılıların yıldız ismi bir sezon daha kiralamak için girişimlerini sürdürdüğü biliniyor.