Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serie A'da son hafta karşılaşmalarının oynanmasının ardından süreci hızlandıran Başkan Ahmet Ağaoğlu dün akşam iki ismi taraftarlarla buluşturdu. Futbolcular bugün sağlık kontrolünden geçecek ve ardından imzalar atılacak.

Yeni formalarla

Gervinho ile 2, Peres'le de 3 yıllık resmî mukavele imzalanacağı gelen haberler arasında. Törende yeni formaları giyecek olan her iki futbolcuda da, 1.5 milyon avro olarak belirlenen tavan ücret aşılmayacak. Ancak bonservis maliyetleri bulunmadığı için bir miktar imza parası ödenecek. Gervinho ile Peres sonrasında tatil için Türkiye'den ayrılacak ve 28 Haziran'da yeni sezon hazırlıkları için takıma katılacak.

İKİ YILDIZ TAMAM

Bordo mavililer yeni sezon öncesi ilk transferlerine kavuştu. Bruno Peres ile Gervinho imza için Türkiye'ye geldi ve Karadeniz ekibinin taraftarları şimdiden heyecanla doldu.