Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulübü, iki futbolcuyla anlaştığını açıkladı. Bordo-mavililer İtalya'nın Roma takımından ayrılan Bruno Peres ile 3 yıllık, Parma'da top koşturan Gervinho ile de 2 yıllık anlaşmaya vardı. İki yeni futbolcu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sözleşmeye imza attı.

"TRANSFERLER SÜRECEK"

Transfer sezonuna erken başladıklarını belirten Ağaoğlu "İzleme komitemizin, hocamızın istekleri doğrultusunda yaklaşık 1.5 ay süren görüşmeler neticesinde bugün imza atabilecek konuma ve duruma geldik. Transferlerimiz devam edecektir. Bütün amacımızın hocamızın talep ettiği oyuncularla hazırlık kampa başlamak" dedi.

"ÇOK BÜYÜK SAVAŞ ONLARI BEKLİYOR"

Gervinho ve Peres'in Trabzonspor'a önemli katkılar sağlayacağına olan inancının tam olduğunu söyleyen Ağaoğlu, bu tarz oyuncuları transfer etmenin kolay olmadığını belirterek "Trabzonspor gibi bütçesi dar olan kulübün çok dikkatli, çok hassas olması lazım. Onlar bizi terletti, biz onları terlettik ama netice itibarıyla bugün imza töreni için hep birlikte buradayız. Özellikle Gervinho'nun transferinde bize her türlü kolaylığı sağlayan Parma Kulübü'ne teşekkür ediyorum. İtalyan kulübü ile iyi ilişkilerimiz devam ediyor. Bizim oyuncumuz Kucka da o kulübe transfer olmuştu. Gervinho ve Peres'in eşlerine de bizlere yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. İmza töreninden sonra tatillerini yapmak için buradan ayrılacaklar ama döndükleri zaman onları çok büyük bir savaş, çok büyük bir mücadele bekliyor. Süper Lig diğer liglere benzemiyor. Savaşmaya ve mücadeleye hazır bir halde gelmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BU YIL UZUN OLACAK"

Bruno Peres de "Öncelikle başkanımıza bize bu fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum. Trabzonspor ailesinin bir parçası olmak benim için gurur verici bir durum. Sorumluluğun farkındayım, saha içinde ve saha dışında her zaman bu takımın savaşçısı olacağımın sözünü verebilirim. Bu yıl uzun bir yıl olacak. Bu ailenin geçmişini de düşündüğünüz zaman çok büyük başarılara ulaşacağımıza ben kesinlikle eminim" diye konuştu.

"SADECE SAHADA KONUŞURUM"

Gervinho ise "Burada olmaktan çok mutluyum. Ben konuşmayı çok fazla seven biri değilimdir. Sadece sahada konuşurum. Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı ben de çok mutluyum" şeklinde konuştu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, imza töreninin son bölümünde ise yeni transferler Gervinho ve Peres'in, bordo-mavili ekibin yeni formalarından 5'er bin adet alacağını ifade etti.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Bordo-mavili takımın yeni transferi Gervinho, Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalarken 2021-2022 ve 2022-2023 futbol sezonları için 1.5 milyon avro garanti ücret alacak. Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 650.000 avro imza ücreti ödeneceği belirtildi.

Trabzonspor'un 3 yıllık anlaşmaya vardığı Bruno Peres ise 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için 1.2 milyon avrı garanti ücret alacak. Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 500.000 avro imza ücreti ödeneceği açıklandı.