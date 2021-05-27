Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid, Lal Liga'da bu sezon istenileni veremeyerek, ligi ikinci olarak bitirdi. Atletico Madrid'in zirve yarışını elde ettiği sezonda Real Madrid'in azılı rakibi Barcelona'da üçüncü oldu. Bu gelişmenin akabinde Real Madrid tarafından beklenmedik bir açıklama yapılarak, Fransız teknik adamın görevinden istifa ettiği bildirildi.

"ZİDANE'A KAPILAR DAİMA AÇIK"

İspanyol ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada; Zidane'ın görevini bıraktığı ve karara saygı gösterildiği duyuruldu. Fransız teknik adamın Real Madrid için bir efsane olduğu vurgulanan açıklamada, Fransız teknik adama kapıların daima açık olduğu dile getirildi. Real Madrid Zidane yönetiminde bu sezon La Liga'yı 2. sırada tamamlarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise yarı finalde veda etti.

ADI JUVENTUS VE INTER İLE ANILIYOR

Sözleşmesi 30 Haziran 2022'ye kadar olan Zidane'ın ismi Juventus ve Inter ile anılıyordu.

Real Madrid'in başında iki dönem geçiren Fransız teknik adam, 2 İspanya şampiyonluğu, 2 İspanya Süper Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Süper Kupa şampiyonluğu ve 2 Dünya Kulüpler Kupası kazanma başarısı gösterdi.

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