Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dile kolay, yıllarca formasını giyip, kaptanlığını yaptığı ve "Büyük Mustafa" olarak anıldığı takımın başına geçen duayen teknik adam, Altay'da futbolcu olarak 1980'de kupa kazanmasının ardından 41 yıl sonra bu defa hoca olarak aynı mutluluğu yaşadı. "Bu şampiyonluk, daha önce yaşadığım bütün şampiyonluklardan daha değerli" diyen Denizli "Bu gurur bana yeter" diyerek duygularını ifade etti.

KENDİ FİNALİNİ YAPTI

Altay'ın layık olduğu Süper Lig'e çıkmasında rol oynadığı için tarifsiz bir mutluluk yaşadığını anlatan Denizli "Çok zor şartlarda hazırlandığım maçlar vardı. Üç dört iğne ve serum yiyerek çıktığım zamanlar oldu. Ona rağmen ayakta kalmaya çalıştık" dedi. Tecrübeli hoca ayrıca "Mustafa Denizli belgeseli hazırlanıyor, çekimler devam ediyor. Altay şampiyonluğu da belgeselin finali olacak" ifadeleriyle kendi finalini de özetlemiş oldu. Yönetim Denizli'yi ikna etmeye çalışıyor.