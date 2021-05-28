Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor Müdürü Cüneyt Şen'e konuştu. Şampiyonluktan Sergen Yalçın'a ve transferlere kadar önemli açıklamalar yapan Başkan, “Sergen Hoca bütün yönetimin ortak kararıyla geldi. Daha önce gelmeliydi, hayırlısı böyleşmiş” derken, “Çok uğraşanlar var. ‘Yöneticilerin içinde Hoca’yla çalışmak istemeyenler mi var’ söylemleri falan, başarımızı kıskananların Hoca’mızla ilişkilerimizi zedelemeye çalışarak yola çıkıp yaptığı işlerdir. Ben Hoca’yla huzurlu ve sağlıklı çalışırım” sözlerini kullandı.

Yanlış yapmayacağız

Aboubakar’ın tek maçla sözleşmesinin uzaması konusuna değinen Çebi, “Sakatlığı doktor raporlarıyla sabit. Ayıp etmeyelim ona karşı” derken, “Aboubakar’la konuşmamız devam ediyor. Şampiyonluğa çok katkı yaptı. Fakat kulübü de düşünmeliyiz, kantarın topuzu da kaçmamalı” sözlerini kullandı. Başkan, “Mümkün olduğu kadar takımı muhafaza etmek birinci hedefim. Ama kendimi baskı altında hissederek yanlış transfer yapmayacağımı, abuk sabuk sözleşmelerle Beşiktaş'ı yormayacağımı söylemek istiyorum” dedi.

TAHKİM KURULU KARARI

Avcı’ya 17 milyon!

∂ Tahkim Kurulu, Beşiktaş’ın Abdullah Avcı’ya ödeyeceği tazminat tutarının 17 milyon 130 bin TL olarak düzeltilerek onandığını açıkladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Çalışmadığı dönemin parasını alacağını sanmıyorum” demişti.