Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Euroleague Final Four'da finalin adı dün akşam belli oldu. Temsilcimiz Anadolu Efes, yarın finalde İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, 2019'dan sonra üst üste oynadıkları ikinci final maçı olduğunu belirterek, "Biz de rakibimiz gibi yorgunuz. Elbette güzel bir maç çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Tüm takımlar şampiyon olmak için buraya geliyor. Hangi takımın oyuncuları en iyi performansını sahaya yansıtırsa, o takım şampiyonluğa uzanacak" değerlendirmesinde bulundu.

"BU SEVİYEYE İYİ BİR SAVUNMANIZ OLMADAN GELEMEZSİNİZ"

Oyunculara her türlü özgürlüğü verdiğini dile getiren Ataman, "Özellikle de hücumda. Bundan dolayı hücum takımı olduğumuzu düşünüyorsunuz ama bizim hücumumuz savunmadan başlıyor. Önce iyi savunma yapıyor olmanız lazım ki ondan sonra sayıları bulabilesiniz. Bu seviyeye iyi bir savunmanız olmadan gelemezsiniz. Mutluyum çünkü insanlar bizim basketbolumuzdan keyif alıyorlar" dedi.

"LARKİN, ŞAMPİYONLUĞU KAZANDIRACAK"

Final maçı için oldukça iddialı konuşan Ataman, "Kazanmanın yolunu şu veya bu şekilde mutlaka buluyoruz. Tıpkı dün olduğu gibi. Larkin dün belki çok fazla sayı atmadı ama şuna eminim, yarın Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandıran oyuncu olacak. Tıpkı son iki sezondur bize her şeyini verdiği gibi" ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes adını finale yazdırdı Anadolu Efes, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rusya'nın CSKA Moskova takımını 89-86 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Ergin Ataman: Kovulmadığım sürece Anadolu Efes'teyim Euroleague'de Final-Four'a yükselen Anadolu Efes'in Başantrenörü Ergin Ataman, "Kovulmadığım sürece Avrupa'da Anadolu Efes'teyim" dedi. Ataman, "Dörtlü Final'e şampiyon olmak için gidiyoruz" ifadesini kullandı.