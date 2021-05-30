Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray maçı sonrası disiplinsiz hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak beş maç kaçırmıştı. Ve bununla ilgili karar yeni çıktı. Yönetimden, teknik ekipten ve camiadan özür dileyen bordo mavili oyuncunun Abdullah Avcı ile yaptığı görüşme sonrası affedildiği ve yeni sezon kadrosunda olacağı duyuruldu.

Diouf teklifi

Peres ve Gervinho işini resmîyete döken, Koita için de gün sayan Trabzonspor’a Hatayspor ile mukavelesi biten Mame Diouf önerildi. Geçen sezonu 38 maçta 19 gol atarak tamamlayan ve beş de asisti bulunan Senegalli oyuncuyla ilgili en büyük soru işareti yaşının 33 olması.