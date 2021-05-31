Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugünkü Gine hazırlık maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Takımı yavaş yavaş şekillendirmeye başladığını belirten Şenol Hoca, "Yarın (bugün) Fransa maçının orta sahasıyla çıkacağım. Sistem değişikliği çok takılacak bir konu değil. Tabii ihtiyaç olan bir şey. Futbolda 3'lü 4'lü, forvetli forvetsiz konuşulan şeyler, hedefe giden yolda arayışlar. Futbolumuzla keyif verirsek zaten sonuçlar gelir" sözlerini kullandı.

Baskı deneyeceğiz

"Gine maçı, İtalya karşılaşmasının provası olur mu?" sorusunu, "Kısmen olur ama özünde İtalya savunmada pas yaparak çıkıyor, eğer orada iyi baskı olursa çıkamıyor. Bunu deneyeceğiz" diyerek cevaplayan Güneş, Gine'nin teknik sorumlusu Didier Six'in "Potansiyel Avrupa şampiyonu ile oynayacağız" sözleri için de, "İstanbul da güzel ama Londra'yı da seviyoruz" diyerek EURO 2020'de finali hedeflediklerine işaret etti.

Avrupa bizi konuşuyor

Merih Demiral: Avrupa'da Türklerin başarısı herkes görüyor ve konuşuyor. EURO 2020 bizim için en iyi şekilde geçecektir. Buffon, eski kaleci olduğunu bildiği hocamız Şenol Güneş'e imzalı forma gönderdi. Şenol Hoca mutlu oldu.