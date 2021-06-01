Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin geçen sezon kurduğu geniş kadronun en büyük eksiği alternatifsiz kanat oyuncularıydı. Sağda Sinan hayal kırıklığı yaşadı, solda sakatlığına rağmen transfer edilen Perotti kumarı tutmadı. İlk on bire transfer için kolları sıvayan sarı lacivertliler aradıkları isimleri İngiltere’de buldu. Sol için aday, sezonu Leicester’de kiralık bitiren Roma’dan Cengiz Ünder, sağın favorisi Southampton’un 22’lik Malilisi Moussa Djenepo.

KİRALIK FORMÜLÜ

Leicester’in Cengiz için 23 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenilince Fenerbahçe hemen devreye girdi. Emre Belözoğlu millî yıldızı aradı. Roma’yla 2023’e kadar sözleşmesi olmasına rağmen yeni teknik direktör Jose Mourinho’nun çok sıcak bakmadığı Cengiz, Fenerbahçe’den aldığı davete henüz bir cevap vermedi. Southampton’da forma giyen Djenepo için de satın alma opsiyonuyla kiralama planı devrede.

BUGÜN KONUŞACAK

Gözler Ali Koç’ta

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün 15.30’da bir basın toplantısı düzenleyecek. Başkanlığının ilk dönemine yönelik değerlendirmelerde bulunacak Koç, aday olduğu yeni dönem için hedef ve projeleriyle ilgili bilgilendirme yapacak. Koç’un, teknik direktör ve transfer konusundaki belirsizlikleri de bu toplantıda sona erdirmesi bekleniyor.

AYRILMAK İSTİYOR

Fenerbahçe’de beklediği şansı bulamayan Ferdi Kadıoğlu, U21 Avrupa Şampiyonası’da birçok kulübün radarında olacak. Özellikle Hollanda ekiplerinin takip ettiği genç oyuncu Fenerbahçe’den ayrılmak istiyor.

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