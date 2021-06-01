Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Başkanlık görevine gelmeden önce, teknik adam konusunda istikrar istediğini ancak yaşananların buna engel olduğunu anlatan Ali Koç, "Ne yazık ki hoca konusunda hedeflediğimiz ve arzuladığımız kan uyuşmasını henüz yakalayamadık. İstikrar sağlandığı takdirde başarının gelmesi daha kolay oluyor. Değişiklikler oldukça takım sinerjisinden sahadaki futbola ve neticelere kadar her şey etkileniyor. Biz de aynı hoca ile devam etmeyi isterdik ama olmadı. Hedefimiz doğruydu ama gerçekler istediğimiz gibi olmadı." diye konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU'NA TEŞEKKÜR

"Emre Belözoğlu'na müteşekkirim." diyen başkan Koç, "Kendisine bugüne kadar yaptığı tüm hizmetler için teşekkür ediyorum. Kendisinden ne istediysek saf duygularla, elinden geleninin en iyisini yaparak, yoğun mesailer harcayarak, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, zamanı geldiğinde kendi cebinden de bazı ihtiyaçları karşılayarak, elini taşın altına koydu." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun kısa süreçte kaptanlık, sportif direktörlük ve teknik adamlık yaptığını hatırlatarak, "Emre, sportif direktör olarak bence beklentinin çok üstünde bir performans sergiledi. Yaptığımız transferlerde yanlışlık olabilir ama süreç yönetimi, bağlantılar ve temaslar ile kısıtlı imkanlarımıza rağmen gelmesi mümkün olmayan isimlerin gelmesinin sağlaması, harcama limitine uyulması açısından büyük artılar getirdi. Sonra kendisini teknik direktör olarak buldu." dedi.

"En büyük hayali ileride teknik direktör olmak olan bir insanın bu riski alma mecburiyeti yoktu." diyen Ali Koç, "Son derece riskli bir göreve soyundu. Bir saniye düşünmedi. O geldikten sonra 10 maçlık periyotta 23 puan aldı. Aynı periyotta Erol hoca 21 veya 22 puan almıştı. Ancak futbol, Fenerbahçelilerin beklentisine çok daha yakın bir seviyedeydi. Şampiyonluğu Sivasspor maçında kaçırdık. Kendisinden ne istendiyse, beklendiyse, elinden geleni yaptı." açıklamasında bulundu.

Futbol takımıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Koç, "Emre Belözoğlu’na bugüne kadar verdiği tüm hizmetler için teşekkür ederim. İnşallah hepimizin açısından bu süreç açısından doğru bir karar vermiş oluruz. İnancım, sonuç ne olursa olsun Emre Belözoğlu, bugün olmasa da yarın büyük hizmetler yapmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

Teknik direktör seçiminin haziranın 3. haftasına kadar süreceğini tahmin ettiğini ifade eden Ali Koç, listelerinde yabancı birkaç teknik direktör olduğunu söyledi.

Teknik adam konusunda 3 alternatifleri olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Bunlardan biri Emre ile devam etmek, ikincisi yabancı teknik direktör altında Emre'nin olduğu bir yapı, üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik ekip. Mevcut şartlar, Türk tek ismin Emre Belözoğlu olacağını gösteriyor. Bize göre 5-10 yıl içinde Türkiye'nin açık ara en iyi teknik direktörü Emre Belözoğlu olacak. Ancak bugün tecrübe çok önemli. 2-3 sene şampiyon olsaydık öyle bir riske girme imkanımız olurdu. Ancak içinde bulunduğumuz durumda bu tercihi yapmanın bizim için çok büyük risk, Emre (Belözoğlu) için de haksızlık olacağını düşünüyoruz. Belli bir süredir şampiyonluk yok. Fenerbahçe'de her zaman baskı var. Onu da riske atmamak adına bu tercihi yaparak, Emre ile konuştuk. Emre düşünmek için zaman istedi. Çok sıcak baktığını söyleyemem ve onu da anlayışla karşılıyorum." şeklinde görüş belirtti.

SEÇİM AÇIKLAMASI

Öte yandan, Covid-19 salgını nedeniyle pazar günleri sokağa çıkma yasağının sürdüğünü hatırlatan Ali Koç, 12-13 Haziran için duyurulan seçim tarihinde 13 Haziran'ın pazar gününe denk geldiğini belirtti. Koç, oy kullanacak üyeler için izin almaya çalışacaklarını ancak bunun zor göründüğünü aktardı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, izin alınamaması durumunda seçimin ertelenebileceğini, yeni tarihin de 25 Haziran Cuma ve 26 Haziran Cumartesi olacağını kaydetti.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferle ilgili sorulan soruya, "4-5 transfer yapacağız. 1 stoper, 1 kanat, 2 forvet belki sağ bek, sol bek, fırsat transferleri var. 15 milyon euroluk bir satışımız olabilir." şeklinde cevap verdi.

Ali Koç'tan Emre Belözoğlu kararı Yeni sezon çalışmalarına başlayan ve şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de teknik direktörlük için gözler Ali Koç'a çevrildi. Başkan Koç'un, yakın çevresine yeni bir risk almaya gerek olmadığını söylediği ve "Takımı yakından tanıyan Emre Belözoğlu bu işi rahatlıkla üstlenir" dediği öğrenildi.

Ali Koç'tan hodri meydan: Yine adayım Başkan Koç, "Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak. Her yapılanın karşılığını misli ile verecek" derken muhalefete de "Manipülasyon yapmayın işte fırsat, sandığa gelin" diye seslendi

Ali Koç yeniden başkanlığa aday Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 12-13 Haziran'da düzenlenecek seçimli genel kurulda tekrar aday olacağını açıkladı.