Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'a kısıtlı kadroya, bitmeyen sakatlıklara ve Covid-19 krizine rağmen hem ligde hem de kupada şampiyonluk yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın'ın biten sözleşmesi hâlâ yenilenmiş değil. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'ın yorucu bir sezon sonrası tatilde olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcının dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirten Çebi, "Hoca’mız da futbolcularımız gibi yorgun bir sezon geçirdi. Kendisi uygun olduğu zaman, biz de uygun olduğumuz bir tarihte Hoca’mızla görüşür, imzayı atarız" dedi.

URGANCILAR DEĞERLİ

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar'ın, Sergen Yalçın'ı takımın başında istemediğine yönelik çıkan haberlere de açıklık getirdi. Bunların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Çebi, "Kimin nerede, ne kadar faydalı olacağını benden daha iyi kimse bilemez. Onun için sosyal medyada yazan çizenlerden rica ediyorum. Bu söylemlerle kendilerini yormasınlar. Mesut Urgancılar kulübün her türlü hizmetine koşmuş, genel sekreterlik vazifelerini dört dörtlük yapmaya çalışmış bir yöneticim. Benim için çok da değerli" dedi.

LİMİTLER KONUSUNDA TORPİL İSTİYORUZ

Çebi, "Bizim borcumuz var. Gelen para, gidiyor zaten. Limitler çerçevesinde en iyisini yapmak zorundayız. Ülke puanına katkı vermek zorundayız, böyle bir misyon edindik. Bu sene tabiri caizse torpile ihtiyacımız var. Bizi biraz kayırsınlar. Açık açık söylüyoruz" vurgusu yaparken, "Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Mümkün olursa da kupa kaldırmak istiyoruz. Önce bir kafanıza koyacaksınız" sözlerini kullandı.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Cenk Tosun’un yerine Kenan

Cenk Tosun'un yerine yeni bir alternatif golcü transferi yapacak olan Beşiktaş'ın gündeminin ilk sırasında Kenan Karaman bulunuyor. Siyah beyazlı yönetim, bonservisi elinde olan ve A Millî Takım'ın EURO 2020 kadrosunda bulunan oyuncunun temsilcisiyle önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirecek.

2,2 MİLYON AVROYA RET

Aboubakar yanaşmıyor

Senelik 1,5 milyon avroluk sözleşmesinin otomatik uzamaması için son maçlarda forma giymeyen Aboubakar'la yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Yıllık 2,2 milyon avroluk teklife olumsuz cevap veren Kamerunlu golcünün, takımın stoperi Vida gibi 3 milyon avro almak istediği öğrenildi.

Beşiktaş'a şok: Abdullah Avcı'ya tazminat ödeyecek 2019-2020 sezonunda Beşiktaş’ın teknik direktörlüğü yapan Abdullah Avcı’ya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu’ndan güzel haber geldi. Avcı, Beşiktaş’tan yüklü miktarda para alacak.

Kimseyi dinlemem Oyuncu takviyesi konusunda baskı altında karar vermeyeceğini belirten Çebi, “Onu al, bunu gönder’ diyenlere saygı duyacağım ama kendi bildiğimi okuyacağım. Çünkü başka türlü şansım yok” dedi