Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım'da kadro 26'ya indi, liste UEFA'ya bildirildi, takım dün Almanya'ya uçtu, EURO 2020 heyecanı alevlendi... Millîler burada son çalışmalarını yapacak, 11 Haziran'da Roma'daki açılış maçında İtalya'nın karşısına dikilecek. Dün basın toplantısı yapan Şenol Hoca, "Tabii ki korku yok benim içimde. Turnuvanın başlangıcı önemli bizim için. Ama gruptan çıkmak daha önemli. İtalya’ya karşı iyi bir oyun bekliyorum. Bizim oyuncular büyük takımlara daha iyi motive oluyor. Üç ihtimalli bir maç olacak ama bizim için ilk ihtimal kazanmak” dedi.

MOLDOVA'YA AS KADRO

Konuşmasından güven ve kararlı ifadeler akıyordu Hoca'nın ve detaylar da verdi: Yarınki (bugün) maçtan sonra genel durumumuzu göreceğiz. Antrenman eksiği olan ve daha önce oynamayan oyuncuların hepsini kullanacağım. Oyun yapımızı ve oyuncuların son durumunu göreceğiz... İtalya'yı her gün işleyerek gideceğiz. Dosyalar hazır rakiplerimizle ilgili. Ben de oyuncularda artı ve eksi olarak bazı durumları görüyorum. Oyuncular da bunu hissedip, kendisini kontrol edip giderlerse bizim için güzel olacak...

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

A Millî Futbol Takımı, EURO 2020 öncesi ikinci etap kampı için Almanya’ya gitti. Ay yıldızlı kafile, Antalya Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'nın özel hazırlanan “Tarihî Forma” üzerinde futbolcuların ve Şenol Güneş’in isminin yer aldığı uçağın önünde poz verdi. Ardından da kafile alkışlarla uçağa binip Almanya’ya uçtu.

TÜRKİYE-MOLDOVA

SAAT: 20.00

STAT: Benteler Arena

HAKEM: Sascha Stegemann (Alm.)

YAYIN: TRT Spor

A Milli Takım EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız, 11 Haziran'da başlayacak EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında yarın Almanya'da Moldova ile karşı karşıya gelecek.