Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta sözleşmesi sona eren Sergen Yalçın’ın imza atıp atmayacağı şu sıralar siyah beyazlı taraftarların en çok merak ettiği konu. Başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlere yaptığı açıklamada aralarında problem yaşamayacaklarını söylemişti. Sergen Hoca’nın yönetimden istediği yıllık ücret belli oldu. Tecrübeli çalıştırıcı okumadan imza attığı bir buçuk sene önceki sözleşmesine göre yıllık 7 milyon lira kazanıyordu.

Ortada buluşulacak

Siyah beyazlı yönetim bu ücreti 10 milyon liraya çıkarmayı düşünse de Sergen Yalçın’ın yüzde yüz zam istediği öğrenildi. Tarafların yapılacak görüşmede ortak bir noktada buluşulması bekleniyor. Öte yandan başarılı hoca, transfer konusunda da isteklerini şimdiden iletti. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadroya sahip olmak isteyen Yalçın, stoper, sağ bek, orta saha, hücuma dönük kanat oyuncusu ve iki golcü alınmasını talep ediyor.

CENK TOSUN:

Yabancı sınırı yanlış

∂ Beşiktaş'ta hem şampiyonluk hem de sakatlık yaşayan Cenk Tosun TRT'ye verdiği röportajda, "Yabancı sınırının gelmemesi lazım. Türk oyuncular bana kızacak ama yabancıdan daha iyi olsun, oynasın. Millî Takım ve Avrupa'ya giden oyuncularımıza bakarsak, sınırın olmaması daha doğru" dedi.