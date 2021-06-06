Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her sezon en az bir yıldızı yüksek fiyatlara satmasıyla öne çıkan Ahmet Ağaoğlu yönetimi şimdi de dört isim için tekliflere açık. Kaleci Uğurcan Çakır, Ekuban, Djaniny ve Nwakaeme, Başkan’ın deyimi ile ‘değerini buldukları’ anda satılacaklar.

EURO 2020 önemli

Bu isimlerden ligin en pahalı değerine sahip (19 milyon avro) Uğurcan Çakır’ın Avrupa’ya transferine kesin gözüyle bakılıyor. Adres büyük oranda İngiltere gibi görülüyor ama bonservis bedeli EURO 2020’deki performansına göre netlik kazanacak. Ekuban için adres İtalya gibi görünürken Djaniny için Arap ekipleri nabız yokluyor. Nwakaeme için ise henüz net bir kapı çalma yok.