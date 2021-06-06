Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MotoGP Dünya Şampiyonası'da heyecan yarışın 7. ayağı olan Katalonya Grand Prix'si ile devam etti. Yarış İspanya'nın Barcelona kentindeki 4,6 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.

Red Bull KTM takımının Portekizli pilotu Miguel Oliveira , 4. sırada başladığı yarışı kazanarak sezonun ilk, kariyerinin 3. galibiyetine ulaştı.

İkinci sırada bitiren Johann Zarco, Quartararo'nun 0,175 saniye gerisinde kaldı. Üçüncü Jack Miller ise yarışı Oliveira'dan 1,9 saniye sonra tamamladı.

QUARTARARO LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Yarışı 4. sırada bitiren Fabio Quartararo, puanını 118'e çıkardı ve pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

BİR SONRAKİ YARIŞ ALMANYA'DA

Sezonun 8. yarışı Almanya Grand Prix'si, 20 Haziran'da koşulacak.

MotoGP İtalya Grand Prix'sinde zafer Quartararo'nun! MotoGP Dünya Şampiyonası 6. ayağı olan İtalya Grand Prix'sinde zafer Fransız pilot Fabio Quartararo'nun oldu.

Pilotlar klasmanı

1. Fabio Quartararo (Fransa): 118 puan

2. Johann Zarco (Fransa): 101

3. Jack Miller (Avustralya): 90

4. Francesco Bagnaia (İtalya): 88

5. Joan Mir (İspanya): 76

MotoGP'de sıradaki durak Portekiz 2021 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 3. yarışı Portekiz Grand Prix'siyle sürecek.

MotoGP Doha Grand Prix'sini Quartararo kazandı MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Doha Grand Prix'sinde, Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo birinci oldu.