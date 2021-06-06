Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en ünlü tenisçilerinden Roger Federer'den beklenmedik bir karar geldi. Erkeklerde 8 numaralı seribaşı olan Federer, Fransa Açık'tan (Roland Garros) çekildiğini açıkladı. Kararını sosyal medya hesabından duyuran tenisçi "Takımımla yaptığım görüşmeler sonrası Fransa Açık'tan çekilmem gerektiğine karar verdim. İki diz ameliyatı geçirdim. Ardından bir yılı aşan rehabilitasyondan sonra vücudumu dinlemem ve iyileşme yolunda kendimi zorlamadığımdan emin olmam çok önemli" ifadelerini kullandı.

39 yaşındaki sporcu, kortlara geri dönerek turnuvada 3 maç kazandığı için de mutluluk duyduğunu belirtti.

487 GÜN SONRA GERİ DÖNMÜŞTÜ

Geçen yıl yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre tenisten uzak kalan Federer, Fransa Açık'la birlikte 487 gün sonra grand slam maçına çıkmıştı. Federer'in turnuvadan çekilmesiyle dördüncü turdaki rakibi İtalyan Matteo Berrettini doğrudan çeyrek finale yükseldi.

DEPRESYONDAN SAKATLIĞA...

Öte yandan, daha önce de teniste kadınlar dünya 3 numarası Simona Halep, sakatlığı nedeniyle sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'tan çekilmişti. Halep'in yanı sıra dört Grand Slam şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki tenisçi Naomi Osaka, yaşadığı depresyon ve yöneticiler ile yaşadığı problemler sebebiyle çekilme kararı almıştı. Avustralyalı tenisçi Ashleigh Barty, kadınların 1 numaralı seribaşı olduğu turnuvada çıktığı 2. tur maçını, sakatlığı yüzünden tamamlayamamıştı.

Naomi Osaka yöneticileri ile sorun yaşadığı Fransa Açık'tan çekildi Japon tenisçi Naomi Osaka, yaşadığı baskı sebebi ile basın toplantılarına katılmayacağını açıkladığı Fransa Açık'tan çekildiğini duyurdu.

Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım İsviçreli tenisçi Federer, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor durumda olan ailelere 1 milyon İsviçre frangı (1 milyon dolar) bağış yapacak.