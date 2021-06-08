Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sarı lacivertlilerin yeni sezon planlamasında Szalai, Valencia ve Osayi’yle birlikte elde tutmak istediği dört lejyonerden biri olan Pelkas’a gelen teklifler yönetimin kafasını karıştırdı. Lyon’un Yunan oyuncu için rakamı 7,5 milyon avroya çıkardığı öğrenilirken, Arap ekibi eş-Şebab da transfer yarışına dâhil oldu ve kesenin ağzını açtı. İki kulübün rekabetiyle fiyatın daha da yükselebileceği ve yönetimin Pelkas'ın transferine sıcak bakabileceği konuşuluyor.

LAZIO FENA KARIŞTI

Vedat Muriç soruşturması!

İtalya, Lazio’daki soruşturmayla çalkalanıyor. Lazio Sportif Direktörü Igli Tare’nin gizli sahibi olduğu bir bahis ajansını mafyaya satmak isterken soruşturmaya alındığı ve bu sırada Vedat Muriç transferi üzerinden Lazio’ya kesilen komisyonların ortaya çıktığı iddia edildi. 17,5 milyon avroluk Muriç transferinde en az dört aracıya komisyon verildiği belirtildi.