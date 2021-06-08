Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF'nin aldığı 8+6 yabancı kararı Süper Lig kulüplerinin ekseriyeti tarafından tepkiyle karşılanmaştı. Kulüpler Birliği hem bu konu hem de limitlerin yeniden değerlendirilmesi talebiyle dün TFF'ye çıkarma yaptı. Kritik toplantı sonrası açıklama yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Yabancı sayısı için 8+6 kararı alırken çok düşündük. Kulüplerimiz ertelemiş olduğumuz yabancı sayısı kararını bir yıl daha ertelememizi istiyor. Bunu yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz" sözlerini kullandı.

Şartlar zor

Pandemi ve dövizin yükselmesiyle zorlaşan ekonomik şartlara değinen ve, "Kulüplerimiz limitlerin arttırılmasını istedi. Birçok ekonomik kayıpları oldu. Bunu değerlendirmemizi istediler, bunu da değerlendireceğiz" diyen Başkan, "Kulüplerimizin gelirleri harcama limitinde 3'te 1 olarak yansıyordu. Bilançosu temiz olan kulüp 3'te 3, bilançosunda gri renk olan kulüp 2/3, bilançosu kötü olan kulüp yine 1/3'ünü kullansın şeklinde görüşler var. Bunu da kendi aramızda konuşacağız" şeklinde konuştu.

18 takım olmalı

Özdemir, "Transfer sezonu başlamadan (10 Haziran) tüm kulüplerin takım harcama limitlerini ilan edeceğiz" açıklaması yaparken, "beIN Sports yayın ihalesine göre son taksiti ödemedi. Hukuki işlemleri başlattık. Gelecek sezon için alacağımız rakam da sözleşmeye göre belli" dedi. Başkan, "Avrupa'da ülkeler 20 takımlı ligden 18'e düşmeye çalışıyor. Takvimler çok sıkışıyor. Biz 4 takım düşürmeye karar verdik. Kulüplerin talebi oldu, değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.