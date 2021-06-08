Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020-202021 sezonunu Antalyaspor'da tamamlayan ve geçmişte Galatasaray forması giyen futbolcu Lukas Podolski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyonlukla tamamlayan Anadolu Efes'i ve başantrenörü Ergin Ataman'ı tebrik etti.

Podolski'nin paylaşımındaki Fenerbahçe detayı dikkat çekti. İşte Podolski'nin mesajı:

"Dostum Ergin Ataman'ı ve takımı Anadolu Efes'i final serisindeki üç maçta Fenerbahçe’yi toplam 89 sayı farkla yenerek Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olduğu için tebrik ederim..."

EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU İÇİN DE TEBRİK ETMİŞTİ

36 yaşındaki Alman futbolcu, Anadolu Efes'in EuroLeague şampiyonluğunu "Benim evimde sadece benim arkadaşlarım kazanabilir. Tebrikler dostum, sen Avrupa’nın en iyi koçusun. Anadolu Efes için çok hak edilmiş bir zafer!" mesajıyla yine sosyal medya hesabından kutlamıştı.

Anadolu Efes şampiyon oldu ING Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 93-66 mağlup eden Anadolu Efes seride durumu 3-0 yaparak şampiyon oldu.

Anadolu Efes'e tebrik yağdı Play-off finalinde Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenerek seriyi 3-0 kazanan ve şampiyon olan Anadolu Efes'e tebrik mesajı yağdı