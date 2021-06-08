Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda kadınlar 51 kiloda altın madalya elde etti.

Yapılan açıklamaya göre; Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 51 kilo finalinde İngiliz Charley-Sian Davison'u mağlup ederek altın madalya kazandı. Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat kotasını turnuvada yarı finale yükselerek almıştı.

Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'den büyük başarı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakalarında 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 69 kiloda Busenaz Sürmeneli finale yükseldi.