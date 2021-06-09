Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi taraftarları sevindirdi. Ekotürk'e konuşan Çebi, "İlk imzayı Sergen Yalçın'a attırmak istiyoruz. Ben hocamızla çalışmak istiyorum. Onun da bizimle çalışmak istediğini düşünüyorum." derken, Suudi Arabistan'a transfer olan Aboubakar'la ilgili olarak da, "Ciddi pazarlıklar yaptık ama olmadı. Şampiyonlar Ligi çok önemli. Bu yüzden çok iyi bir golcü transferi yapacağız. Federasyondan limitler konusunda anlayış bekliyoruz" sözlerini kullandı.

O isimler: Muani ve Pukki

Öte yandan golcü transferi yapacak olan Beşiktaş'ın listesindeki isim sayısı şu an ikiye düştü. Nantes’tan Kolo Muani ve Norwich’ten Teemu Pukki’yi listesine alan siyah beyazlılar, iki oyuncuyla da temaslara başlamış durumda. Geçtiğimiz sezon Fransa Ligi’nde 37 maçta 9 gol, 8 asistlik performans sergileyen 22 yaşındaki Muani, Türkiye’de oynamaya sıcak bakıyor. Pukki ise geçen sezon 39 maçta 26 gol ve 4 asistle takımının Premier Lig'e dönmesine önemli katkı sağladı.

EL-NASSR'A TRANSFER OLDU

Elveda Aboubakar

Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan golcü oyuncu Vincent Aboubakar'ın yeni adresi Suudi Arabistan oldu. El-Nassr kulübü, Kamerunlu yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Abou yeni kulübünden yıllık 6 milyon avro kazanacak. Futbolcu siyah beyazlı kulüpten yıllık 2,5 milyon avro istemiş fakat anlaşma olmamıştı.