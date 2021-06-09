Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020'nin açılış maçı olacak Türkiye - İtalya karşılaşması 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00’da başlayacak.

Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan mücadele TRT 1’den yayınlanacak. Türkiye ve İtalya 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke arasında oynanan 8 maçta İtalya 5 kez kazanırken 3 maç berabere bitti.

5. AÇILIŞ MAÇI

Türkiye ile İtalya bugüne kadar büyük turnuvalarda sadece bir kez karşılaşırken, 11 Haziran 2000'de oynanan Euro 2000 açılış karşılaşmasını İtalya 2-1 kazanmıştı.

Türkiye bu güne kadar katıldığı 4 Avrupa Şampiyonası’nda, oynadığı tüm açılış maçlarını kaybetti.

Bir ilki başarmak isteyen A Milli Futbol Takımı’nın A grubundaki diğer rakipleri ise İsviçre ve Galler.

İLK MAÇA HOLLANDALI HAKEM

Türkiye - İtalya maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie görev alacak.

MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

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