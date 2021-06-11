Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü, Göztepe'de oynayan Alpaslan Öztürk ile Kasımpaşalı Aytaç Kara'yı renklerine kattı. Kulüp, her iki oyuncuyla anlaşma sağladığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

3 YILLIK İMZA

Galatasaray, savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna dahil etti. 27 yaşındaki savunma oyuncusu Öztürk ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Öztürk'e 2021-2022 sezonu için 5 milyon, 2022-2023 sezonu için 5 milyon 500 bin, 2023-2024 sezonu için de 6 milyon lira sabit transfer ücreti ödenecek. Alpaslan Öztürk, Türkiye kariyerinde Göztepe'nin yanı sıra Kasımpaşa, Eskişehirspor ve Elâzığspor takımlarında forma giydi.



"TAKIMA ÇOK ŞEY KATACAĞIM"

Yeni transferi Alpaslan Öztürk "Uzun yıllardır bu formayı giymeyi arzuluyordum. Buraya gelmek, böyle büyük bir takıma gelmek hiçbir futbolcu için kolay değil. Allah nasip etti. Gerçekten büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah enerjimle, yeteneğimle bu takıma çok şey katmaya geldim. Uzun süre boyunca inşallah Galatasaray forması giyer ve güzel günlere yürürüz" diye konuştu.

HER SENE İÇİN 6 MİLYON TL

28 yaşındaki Aytaç Kara da 3 senelik mukaveleye imza attı. Kara'ya her bir sezon için 6 milyon lira sabit transfer ücreti alacak. Kara, kariyerinde Eskişehirspor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa'da top koşturdu.

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

İmza töreninde konuşan Kara, Galatasaray'da oynamanın kendisinin hayali olduğunu belirterek "Buen bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Önümüzdeki sezon sağlıklı bir şekilde taraftarlarımızla, bu büyük camia ile şampiyonluklara kaldığımız yerden devam ederiz. Buna inancım tam. Bunun için buradayım" dedi. Kara "Abdurrahim (Albayrak) başkanımızın dediği gibi evime geldim. Çok mücadeleler verdim, çok savaştım ve karşılığını aldım. Önemli olan bu formayı giydikten sonra bana güvenen taraftarlarımızın ve camiamızın yüzünü kara çıkarmamak. Ben de bunu yapacağıma inanıyorum. İki seneden beri taraftarlarımızla Covid sebebiyle birlikte değiliz. Buna inancım tam. Bunun için buradayım. Takım arkadaşlarımız ve ekibimizle birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum. Şu anda kelimelerle mutluluğumu anlatamam" ifadelerini kullandı.

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