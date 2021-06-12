Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray 19 Haziran’da yeni başkanını seçmeye hazırlanırken, Mustafa Cengiz’in çalışmayı düşünmediğini dile getirdiği Fatih Terim’in raporu hayata geçiyor. Bu bağlamda dün iki imza birden geldi. Sarı kırmızlılar Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Aytaç ve Göztepe ile mukavelesi sona eren Alpaslan Öztürk ile dün sözleşme imzaladı. Daha önceden her türlü konuda el sıkışılan ikili dün sabah sağlık kontrolünden geçtiler. Kara ve Öztürk daha sonra Türk Telekom Stadı’na giderek üçer yıllık sözleşmeleri imzaladılar.

Seçim geciktirdi

Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk için Hakan Balta-Necati Ateş altı aydır görüşmeleri yürütüyordu. Anlaşma sağlandı ancak seçimlerin ertelenmesinden dolayı oluşan belirsizlik imzayı geciktirdi. 31 Mayıs’ta sözleşmesi biten Fatih Terim’in raporunda “Aytaç ve Alpaslan mutlaka transfer edilmeli” yazması üzerine tekrar harekete geçen sarı kırmızılılar mutlu sona ulaştı. Alpaslan ilk yıl 5 sonrasında 5,5 ve 6 milyon TL, Aytaç ise her yıl 6 milyon TL alacak.

ALBAYRAK: BONSERVİS YOK

Güç katacaklar

∂ Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, "Galatasaray’ın kasasından bonservis için hiç para çıkmadan biz bu iki kardeşimizi Galatasaray’a kazandırdık. Camiamıza hayırlı uğurlu olmalarını temenni ediyorum. Camiamıza güç katacaklar. Hep beraber olacağız, birlik olacağız. O güzel günlere hep birlikte koşacağız" dedi.

BAŞKAN MEMNUN

Aslan gibiler

∂ Başkan Mustafa Cengiz iki transferden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, "Aslan gibi futbolcular karşımda. Onları görünce çok mutlu oldum. Alpaslan’ı da, Aytaç'ı da uzun süredir takip ediyordum. Alpaslan sahada ölümüne oynuyor. Takıma ruh katar. Aytaç da öyle. Bizde onun gibi Melo vardı" açıklaması yaptı.