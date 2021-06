Türkiye Gazetesi

A Millî Takım, EURO 2020’nin açılış maçında İtalya’ya Roma’da 3-0 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaparken alınan mağlubiyetten çok, ortaya konan kötü futbol eleştirilerin odağındaydı. Millîlerin İtalya karşısında hiçbir varlık gösterememesi umutları azaltırken soyunma odasında oyunculara moral veren isim teknik direktör Şenol Güneş oldu. İlk olarak “Bu gece sizi hiç tanıyamadım” siteminde bulunan Güneş “Geriden isabetli paslarla çıkamadık, yarı sahamıza gömüldük ve bilinçsizce atakları savuşturmaya çalıştık. Bu oyun bize hiç yakışmadı. Yardımlaşmadan uzaktık. Daha fazla sorumluluk almalısınız” dedi.

Her şey elimizde

İtalya’nın çok güçlü bir ekip olduğunu da hatırlatan tecrübeli teknik adam, “Beni en çok üzen şey kendi oyunumuzu ortaya koyamamak oldu” dedi. Ancak henüz hiçbir şeyin bitmediğini de hatırlatan Şenol Hoca, “İki galibiyet bizi yine gruptan çıkarır. Bu yüzden bir an önce bu maçın kötü hatıralarını unutup dersler de çıkararak yolumuza devam etmeliyiz. Şunu unutmayın 2002 Dünya Kupası’nda da, 2008 Avrupa Şampiyonası’nda da ilk maçımızı kaybetmiştik sonra fantastik sonuçlar aldık. Bunu yine başarmak ve taraftarımızın yüzünü güldürmek bizim elimizde. Önemli olan düşmemek değil, düyşünce ayağa kalkmasını bilmektir” ifadelerini kullandı.

HER GOL HER PUAN ÖNEMLİ

2020 Avrupa Şampiyonası’nda gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar bir üst tura doğrudan adını yazdıracak. Öte yandan en iyi dört grup üçüncüsü de turnuvada yoluna devam edecek. 3-0’lık İtalya mağlubiyeti sonrası ay yıldızlı takımın diğer iki maçta alacağı sonucun önemi daha da arttı. Millîler bu maçlarda kötü averajını düzeltmek için de çalışacak.

Penaltılara kalabilir

∂ Grubun son maçında aynı puana ve averaja sahip iki takımın karşı karşıya gelmesi ve bu maçın da beraberlikle bitmesi hâlinde bir sonraki tura çıkacak taraf penaltılarla belirleniyor. EURO 2008’de benzer durumda Türkiye, 2-0’dan 2-2’ye getirdiği maçta 89’da Nihat’ın golüyle Çekleri evine yollamıştı. O maç 2-2 bitseydi, direkt penaltı atışlarına geçilecekti.

GÜNEŞ DEĞİŞTİRECEK

Galler’e farklı on bir!

∂ Türkiye, İtalya karşısına Moldova ile oynadığı hazırlık maçının ilk on biriyle çıkmıştı. Ancak etkisiz bir oyun ortaya koyan millîler sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrılırken, Teknik Direktör Şenol Güneş, kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Cengiz Ünder ve İrfan Can gibi oyunun yönünü değiştiren isimleri on bire monte edecek olan Güneş; Okay ve Yusuf’u kulübeye çekecek.