Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de 2018’den bu yana Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi olan Aram Markaroğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Markaroğlu, yaptığı açıklamada,” Biz büyük bir heyecanla bu çalışmaları yaparken ve iş nihayete yaklaşırken, hatta bundan sonra fitness gibi başka tesisleri de bitireceğimizin kendilerine göre telaşına kapılan başkanımızı belki de çok sevdiklerinden ne pahasına olursa olsun yanında kalmak isteyen bazı insanlar tarafından hakkımızda tezvirat ve karamalarıyla karşı karşıya kaldık “ ifadelerini kullandı.

Oytun Özdoğan Fenerbahçe'ye veda etti 2014 yılında Fenerbahçe altyapısına katılan kaleci Ahmet Oytun Özdoğan, sarı lacivertli kulübe veda etti.

Fenerbahçe'de hoca bilmecesi Fenerbahçe camiasını heyecanlandıran Rafael Benitez hakkında bilgi kirliliği var. Rıdvan Dilmen “Başkan Ali Koç yalanladı”, menajeri “Tatildeyiz” derken, İspanyol basınına göre anlaşma tamam.