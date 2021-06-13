Paris'te düzenlenen Fransa Açık turnuvasının tek erkekler finalinde, Sırbistanlı tenisçi Novak Djokovic ile Yunan Stefanos Tsitsipas karşılaştı. Djokovic, 11. oyunda rakibinin servisini kırarak 6-5 öne geçse de Tsitsipas, skoru 6-6'ya getirmeyi başardı. Çekişmeli geçen tie-break bölümünü 8-6 kazanan Tsitsipas, ilk seti 7-6 alarak 1-0 öne geçti.
İkinci sete Djokovic'in servisini kırarak başlayan Tsitsipas, isabetli vuruşlarıyla oyun boyunca rakibine üstünlük kurmakta zorlanmadı ve seti 6-2 alarak skorda 2-0 üstünlük sağladı.

2-0’DAN 2-2 YAPTI

Üçüncü sette Tsitsipas'ın servisini kırarak 3-1 öne geçen Djokovic, kalan bölümde yaptığı iyi savun ile seti 6-3 kazanarak skoru 2-1'e getirdi. Tsitsipas karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Djokovic, dördüncü seti 6-2 alarak skoru eşitledi. (2-2)
Djokovic, 4 saat 11 dakika süren mücadelenin ardından final setini 6-4, maçı da 3-2 kazanarak, şampiyonluğunu ilan etti.



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