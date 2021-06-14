Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

EURO 2020'ye İtalya mağlubiyetiyle başlayan Türkiye, Galler'in İsviçre ile oynadığı karşılaşmadan bir puan çıkarmasıyla birlikte gruptaki son iki maçı öncesinde umutlarını korurken, gözler grupta oynayacağımız Galler karşılaşmasına çevrildi. Şampiyonadaki ikinci maçında Bakü'de Galler ile karşılaşacak ay yıldızlıların zorlu geçmesi beklenen 90 dakikasını maç öncesinde masaya yatırdık.

Savunmadan çıkarız

Millî takımımızın İtalya ile oynadığı karşılaşmada Roberto Mancini'nin öğrencilerinin üçüncü bölgede yaptığı etkili pres, savunmadan top çıkarırken başımızı bir hayli ağrıtmıştı ve sıklıkla gelişigüzel uzun paslara başvurmuştuk. İtalya maç boyunca kazandığı topların yüzde 17'sini üçüncü bölgede kazanırken, bu pozisyonların birinde Lorenzo Insigne'nin golüyle fark üçe çıkmıştı.

Bir İtalya değiller

∂ Galler maçında ise bu açıdan daha rahat bir oyun sergileyebileceğimizi söyleyebiliriz. İsviçre karşısında ortalama top kazanma mesafesi kendi kalesine 38 metre uzaklıkta olan Galler, buna rağmen üçüncü bölgede pres konusunda pek de istekli bir takım değil. Galler'in İsviçre ile oynadığı karşılaşmada üçüncü bölgede kazandığı toplar, toplam kazandığı topların yüzde 6'sıydı.

Soldan oynuyorlar

∂ İsviçre ile oynadıkları 90 dakikada ataklarının yüzde 41'ini Manchester United forması giyen Daniel James'in olduğu sol kanattan gerçekleştiren Galler, rakip ceza sahasına gönderdiği topların yüzde 57'sini de bu bölgeden yolladı. Merkezden fazla hücum etmeyen Galler'in ceza sahasına merkezden gönderdiği pas sayısı ise ceza sahasına toplam paslarının yüzde 8'ini oluşturdu.

Cengiz maçı çözebilir

∂ Solda etkin görünen Galler'in buna rağmen savunmadaki yumuşak karnı da yine sol kanat savunması oldu. İsviçre, sağdan 6 orta yaparken, İsviçre'nin Galler ceza sahasına gönderdiği pasların yüzde 34'ü Galler'in sol tarafından geldi. 11 kişiyle topun arkasında kompakt şekilde durabilen Galler'i kenar ortalarıyla açmak mümkün görünürken, sağda iyi bir Cengiz galibiyetin anahtarı olabilir.

Önde baskı şart

∂ Merkezde top kullanımını üçüncü bölgede pek tercih etmese de geriden oyun kurarken bir numaralı opsiyonu bu bölge olan Galler, maç boyunca paslarının yüzde 38'ini geriden oyun kurarken, bu bölgede gerçekleştirdi. Geride top yapmaktan çekinmeyen Galler'e, İtalya maçındaki boş alanları bırakmak başımızı ağrıtabilir.

Kieffer Moore'a top gösterme

∂ Geriden topla çıkma çabasına rağmen İsviçre'nin dört oyuncuyla baskıya gittiği hemen her pozisyonda uzun vurmayı tercih eden kaleci Danny Ward'ın bu tercihlerindeki bir numaralı opsiyonu ise Kieffer Moore oldu. 1,96 boyundaki takım arkadaşına beş uzun top atan Ward’ın bu pasları sırasında stoperlerimize çok iş düşecek.

Aut atışlarından çıkışlara dikkat

∂ Genellikle önde baskıyı tercih etmese de zaman zaman özellikle aut atışları sırasında baskı yapmayı tercih eden Galler, İsviçre'yi bu konuda da bazı bölümlerde zorladı. Şenol Güneş'in bu konuda ısrarcı bir teknik direktör olmaması nedeniyle bu durumun bizi sıkıntıya düşürmesi zor görünse de yine de dikkat etmeliyiz.

Bale önemli olsa da kritik isim James

∂ Galler'in en pahalı ve büyük yıldızı her ne kadar Gareth Bale olsa da Türkiye için maçın anahtarı Daniel James'in üretkenliğini sınırlamak olacak gibi görünüyor. İlk maçı boş geçmeyen Kieffer Moore'un sırtı dönük oyununu ve James'in top sürme yeteneğini sınırlandırması gereken Bizim Çocuklar'ın, orta sahada da Joe Allen ve Aaron Ramsey gibi iki üst düzey isme alan bırakmaması gerekiyor.Üçüncü bölgede baskı yapmanın önemi

∂ İtalya karşısında 90 dakika boyunca önde baskıyı tercih etmeyen ve üçüncü bölgede kaptığı toplar toplam kaptığı toplara oranla yüzde 1'de kalan Türkiye, bu maçta da aynı stratejiyle sahada yer alırsa, her ne kadar Galler'den daha kaliteli bir takıma sahip olsak da sonuç pek de farklı olmayabilir.