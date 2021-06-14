Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnautovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maçın heyecanıyla bazı "öfkeli" kelimeler kullandığını savunarak, "Özellikle Kuzey Makedonyalı ve Arnavut arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Açıkça ifade etmek isterim ki ben ırkçı değilim." ifadelerini kullandı.

Sırbistan basınında yer alan haberde, Sırp kökenli Arnautovic'in takımına 3-1 galibiyeti getiren golü sonrası Arnavut asıllı Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski'ye dönerek ırkçı ifadelerle küfür ettiği öne sürülmüştü.

Arnautovic, kameralara da yansıyan sözleri sonrası tribünlere doğru bağırarak el hareketleri yapmış, Avusturya kaptanı David Alaba ise eliyle takım arkadaşının ağzını kapatmaya çalışmıştı.

KUZEY MAKEDONYA 3-1 MAĞLUP OLDU

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Romanya Ulusal Stadı'ndan oynanan C Grubu ilk maçında, Avusturya ile Kuzey Makedonya karşılaşmıştı.

Avusturya, mücadeleyi Lainer, Gregoritsch ve Arnautovic'in golleriyle 3-1 kazanarak gruplara galibyetle başladı.

Kuzey Makedonya'nın Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihindeki ilk golünü, daha önceden Galatasaray forması da giyen tecrübeli golcü Goran Pandev attı.

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