Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın'ın imza atmasının gecikmesinin ardında para konusu yatıyor. Tecrübeli çalıştırıcı yıllık ücretinin artmasını, Ghezzal'ın kalmasını ve iyi bir golcü alınmasını istiyor ama öncelikli şartı alacaklarının ödenmesi. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş yönetiminden "Yeni sözleşme görüşmelerine başlamadan önce geçen sezondan kalan alacaklarımın ödenmesini istiyorum" şeklinde talepte bulunduğu öğrenildi. Kupa ve şampiyonluk primleri ile birlikte Yalçın’ın alacağı yaklaşık 6 milyon lira.

Başkan devrede

Siyah beyazlı yönetim bunun üzerine bahse konu borcu vadeli çek ile ödemek istedi. Tecrübeli çalıştırıcı bunu kabul etmeyince merakla beklenen imza bir türlü atılamadı. Sergen Yalçın’ın yakın çevresine "Geciken alacaklarım var. Önce geçtiğimiz sezonu temizleyelim sonra yeni sözleşme için konuşuruz” şeklinde konuştuğu öğrenildi. Sergen Yalçın’ın talebinin yönetim kurulunda sıkıntı yaşattığı, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin bu parayı cebinden karşılayarak probleme çözüm getireceği konuşuluyor.