Turnuvanın ev sahiplerinden İspanya, Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan E Grubu ilk maçında İsveç ile karşılaştı.
KALECİ OLSSEN YILDIZLAŞTI
İsveç savunması, topa yüzde 86 oranında sahip olan ve 5'i isabetli 17 şut atan İspanya'ya gol izni vermedi.
Kaleci Robin Olssen'in yıldızlaştığı maçta İsveç, güçlü rakibi İspanya'dan 1 puan almayı başardı.
Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Slovakya, Polonya'yı 2-1 yendi Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'nda Slovakya, Polonya'yı 2-1 mağlup etti.
Çekya, İskoçya'yı Schick'le geçti Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda Çekya, İskoçya'yı Patrick Schick'in golleriyle 2-0 mağlup ederek averajla liderliğe yükseldi.