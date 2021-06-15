Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paletli Yüzme Genç Milli Takımı, 17. CMAS Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bayrak yarışında şampiyon oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) sevindiren bir açıklama geldi. Federasyon, İtalya'da devam eden 17. CMAS Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 4x50 metre su üstü bayrak yarışında Türkiye'yi Kaan Kahraman, Beril Ülker, Zeynep Elbir ve Emir Yiğit'ten oluşan takımın temsil ettiğini belirtti. Açıklmaya göre elemeleri 1.09.80 dakikalık dereceyle geçen milli sporcular, finalde ise 1.08.99'luk zamanla dünya şampiyonu oldu. Türkiye'nin ardından İtalya ikinci, Yunanistan 3. sırayı elde etti.

Şampiyonada kadınlar 400 metre su üstü final yarışlarında Hazal İrem Ateş ise sekizinci oldu.

Milli karateci tarlada çapa sallayarak şampiyonaya hazırlanıyor Aydın'da yaşayan milli karateci Aleyna Eroğlu, tarlada çapa yaparak hem antrenman yapıyor hem de şampiyonaya hazırlanıyor.

"AYAKLARIMIZ YERDEN KESİLDİ"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, antrenör ve sporcuları yürekten kutladığını belirterek "4x50 metre su üstü bayrak yarışında dünya şampiyonu olduk. Ayaklarımız yerden kesildi, mutluyuz ve gururluyuz. Ülkemize bu başarıyı armağan eden genç milli sporcularımızı alkışlıyoruz. Uzun bir pandemi molasının ardından formunu koruyarak dünya şampiyonu olmak gerçekten büyük bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

Milli okçu Yakup Yıldız Avrupa şampiyonu oldu Milli Okçu Yakup Yıldız, Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde birinciliği göğüsleyerek Avrupa şampiyonu oldu.