Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken mevcut kadrodaki yüksek ücret alan isimler yönetimi zorluyor. Yeni yapılan transferlere de geçen sezon olduğu gibi maksimum 1,5 milyon avro yıllık ücret ödemeye devam edecek olan siyah beyazlılarda üç oyuncu dengeleri bozuyor. Domagoj Vida 3,5 milyon, Âdem Ljajic 2,2 milyon ve Jeremain Lens 1,8 milyon avro kazanıyor. Ayrıca iki sezondur forma giyemeyen Douglas da yıllık 800 bin avroluk külfet oluşturuyor.

Ljajic'e teklif var ama...

Lens ve Douglas kesin olarak yeni sezonda düşünülmüyor ancak bu iki oyuncuyu da isteyen kulüp yok. Sözleşmesinde son seneye giren iki isimden kurtulmak isteyen yönetim, fesih yolu arıyor. Ljajic'e ise Rus kulüplerinden teklifler var ancak Boşnak asıllı yıldız Beşiktaş'taki yüksek ücreti sebebiyle bu tekliflerle ilgilenmiyor. Ayrıca takımın en çok kazananı Domagoj Vida'nın yıllık ücretinde indirime gitmesi durumunda sözleşmesi uzatılacak.

Töre rapora bağlı

Geçen sezon büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen çok sık sakatlık yaşayan Gökhan Töre’nin sözleşmesinin uzaması gelecek sağlık raporuna bağlı. Yönetim, kronik bir rahatsızlığının olma ihtimaline karşı yıldız oyuncunun detaylı performans testinden ve sağlık kontrolünden geçmesini istedi.