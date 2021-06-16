Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükler arasında en fazla transfer hareketliliği olan ekip Trabzonspor. Bordo mavililer Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik ile sözleşme imzalamış, Koita ile de söz kesmişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu bunlara yerli ve yabancı yeni isimlerin de ekleneceğini, TFF’nin yabancı konusundaki nihai kararını beklediklerini ifade etti. Karadeniz ekibinin güncel kadrosunun yıllık ücret, imza parası ve bonservis bedelleri 22 milyon avro.

Ayrılıklar da olacak

Yönetimin planı ise kadroya katılacak isimlerle bu maliyetin toplam 25 milyon avroyu geçmeyecek şekilde ayarlanması. Harcama limitleri içinde kalacak olan bordo mavililerin sezona başlarken düşündüğü toplam maliyet ise 15 ile 20 milyon avro arasında bir rakamda kalmak ve dengeyi korumak. Çünkü geleceklerin yanı sıra Uğurcan Çakır, Ekuban ve Djaniny gibi vitrin önündeki isimlerin ayrılığı gündemde.

Trabzon benim ikinci vatanım

∂ Trabzonspor'un eski futbolcusu Joao Pereira, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’i makamında ziyaret etti. Portekizli isim “Trabzon’u özlüyordum, ilk fırsatta gideceğim diyordum şu an geldim, eski dostları görüyorum ve çok mutlu oluyorum. Trabzon’u unutamam, Trabzon benim ikinci vatanım” dedi.