Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da 19 Haziran’da yapılacak seçim öncesi hareketlilik var. Başkan adaylarından İbrahim Özdemir, yönetim kurulu listesini tanıtırken “Kimsenin adamı değil sadece Galatasaray'ı kucaklayan şaibesiz insanlar olarak geliyoruz” dedi. Özdemir, Fatih Terim ile anlaşamamaları durumunda Ralf Rangnick, Bruno Lage ve Marcelo Gallardo ile temas kuracaklarını da ifade etti. Özdemir futbolcu olarak da Hakan Çalhanoğlu, Willian ve Teixeira isimleri üzerinde durduklarını söyledi.

Hamamcıoğlu projesi!

Bir başka başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ile listesinde yer alan Cemal Özgörkey, sarı-kırmızılıların mali problemlerinin çözümü için Columbus Projesi’ni tanıttı. Hamamcıoğlu, devrim niteliğinde bir proje olduğunu belirtirken, 2024 yılında 2 milyar 500 milyon TL gibi bir değer hedeflediklerini belirtti. Hamamcıoğlu “Ben ve bütün ekip arkadaşlarım Galatasaray’a vakit ayırmak için yola çıktık. Bu vakitte de iş tecrübemiz ve ekip arkadaşlarımızdan aldığımız enerjiyi masanın üstüne koyduk” dedi.

OĞULCAN’IN DEV HAYALİ:

Herkesin hayali o arenada olmak

∂ Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam ederken dün 8 futbolcu sağlık kontrolünden geçti. Kontrolden geçen Oğulcan Çağlayan ”Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Her Türk gencinin hayali o arenada boy göstermektir. İnşallah ben de fırsat bulursam elimden gelenin en iyisin yapacağım” dedi.