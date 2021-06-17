Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Ali Koç dönemi Fenerbahçe’sinde istikrar bir kelimeden ibaret oldu. Teknik direktör, sportif direktör, alt yapı gibi futbol takımı da sürekli bir değişim içinde. Her sezon sil baştan kadro yapan Koç yönetimi, üç sezonda 29’u yabancı toplam 52 transfere imza atarken, özelikle yabancı oyuncular açısından tam bir kıyım yaşandı. Takımda üst üste iki sezon kalıp da başarılı görünen tek isim Luiz Gustavo oldu. Ancak sambacı da devam edemeyecek gibi.

KİMSE BARINAMIYOR

İlk sezonun kiralıkları Moses, Benzia, Slimani ve Ayew gibi bonservisleriyle alınan Zajc, Jailson, Reyes, Frey de hayal kırıklığıydı. Sonraki sezon Rodrigues, Falette kiralık geldi. Allahyar, Rami, Zanka,Kruse, Muriç ve Gustavo alındı. Muriç önemli bir gelirle satılırken, alkış alan Gustavo takımda kaldı. Son sezon 22 transferin 13’ü yabancıydı ki, bugün Cisse, Samatta, Lemos, Perotti, Thiam, Ademi, Tisserand, Novak, Sosa yol ayrımında. Aynı Gustavo gibi.