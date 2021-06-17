Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesindeki rakibi PSV’yi sarı kırmızılı takımın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel anlattı. GS TV’ye konuşan Babel öncelikli olarak teknik adam problemine ve zaman problemine dikkat çekip “Yeni bir hocamız olacak veya mevcut hocamızla devam edeceğiz. Ancak bizim öncelikli olarak bir takım inşa etmemiz gerekiyor. Bunun için de birkaç haftamız var” dedi. Yakından tanıdığı PSV hakkında da bilgiler veren tecrübeli isim bu konuda da şunları söyledi:

ÖMER BAYRAM - EMRE TAŞDEMİR İMZALADI

PSV, iyi bir takım. Her zaman kupa almak için mücadele ediyorlar. Geçen sene alamadılar ancak bunun için çok fazla istekleri var. Geçen sezona göre PSV'de değişiklikler oldu. Hocalarını değiştirdiler. Genç oyuncuları çok fazla. Onlar da kendilerini göstermek isteyeceklerdir. İyi bir takımla karşılaşacağız. Bizim de buna karşılık iyi hazırlanmamız gerekiyor... Öte yandan G.Saray dün Ömer Bayram ile 3 yıllık, Emre Taşdemir ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı.

PSV’Yİ YAKINDAN TANIYALIM: ÖNEMLİ YILDIZLARI VAR

Hollanda Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 72 puanla tamamlayan ve 88 puanlı şampiyon Ajax'ın ardından ikinci sırada yer alan PSV'nin teknik direktörlüğünü Alman çalıştırıcı Roger Schmidt yapıyor. En golcü oyuncusu 27 gol kaydeden 21 yaşındaki Hollandalı Donyell Malen olan PSV kadrosunda Eran Zahavi, Mario Götze ve Denzel Dumfries gibi çok sayıda yıldız oyuncuyu var. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden PSV, Granada, Omonia ve PAOK'tan oluşan E Grubu'nu ilk sırada tamamlamış ancak son 32 turunda Yunanistan ekibi Olimpiakos'a elenerek veda etmişti.

İLK MAÇ 20-21 TEMMUZ'DA

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Hollanda ekibi PSV Eindhoven eşleşti. İlk maçlar 20- 21 Temmuz, rövanş ise 27- 28 Temmuz’da oynanacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak.