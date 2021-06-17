Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen yarışta ilk kez ödül kürsüsüne çıkan ay-yıldızlı sporcunun yarıştığı FIM Moto3 Dünya Şampiyonası'nın sekizinci ayağı, 18-20 Haziran tarihlerinde Almanya'nın Chemnitz şehrindeki 3 bin 700 metre uzunluğa sahip Sachsenring Pisti'nde düzenlenecek.

HEDEF İLK 3'E GİRMEK

Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla şampiyonada ilk 3'e girmek için ter dökecek.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında Türkiye'yi temsil eden milli sporcu, Liqui Moly Motorrad Grand Prix'sinde yarın serbest antrenmanlara, 19 Haziran Cumartesi günü de sıralama turlarına katılacak.

Sezonun sekizinci büyük heyecanı, 20 Haziran Pazar günü TSİ 12.00'de start alacak.

Deniz Öncü Barcelona'da Moto3 kariyerinin ilk podyumuna çıktı Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2021 Moto3 takviminin 7’nci yarışını üçüncü tamamladı. Barcelona’daki Katalonya Pisti’nde gerçekleştirilen yarışta önemli bir performans ortaya koyan Öncü, üçüncü olarak Moto3 kariyerindeki ilk podyumunu elde etti.

Milli motosikletçi Deniz Öncü yarın İspanya Grand Prix'sine 10. cepten başlayacak Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya FIM Moto3 Şampiyonası'nın 4. ayağında, yarın İspanya'daki yarışa 10. cepten başlayacak.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da 6. oldu Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın İspanya'daki 14. ayağında 6. oldu.